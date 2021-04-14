الامارات | محمد عمر: الشارة الدولية ستسحب إذا كثرت أخطاء الحكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الشارة الدولية ستسحب إذا كثرت أخطاء الحكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن «اللجنة ستقوم بسحب شارة التحكيم الدولية من أي حكم دولي، في حال كثرت أخطاؤه التحكيمية خلال قيادته للمباريات»، مشدداً على أنه سيكون هناك تقييم شامل لجميع الحكام، ودرجاتهم، والمردود الذي يقدمه كل حكم.

وقال محمد عمر في تصريحات صحافية، عقب اجتماع عقدته لجنة الحكام مع قضاة الملاعب، أول من أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي «الحكم الدولي غير الملتزم، وكثير الأخطاء، ستسحب منه الشارة الدولية، وقد تحدثنا مع الحكام في هذا الخصوص، وأوضحنا لهم أن الشارة الدولية ليست ملكاً شخصياً للحكم، وإنما للحكم الذي يقدم أداءً تحكيمياً أفضل، ولديه القدرة على التمثيل المشرف للتحكيم الإماراتي».

وأشار محمد عمر إلى أن الاجتماع مع الحكام تطرق لأمور عدة، تمثلت في أهمية ابتعاد الحكم عن أي ضغوط تؤثر في قيادته المباريات، والتحضير الجيد قبل إدارة أي مباراة، وضرورة الاستفادة من الأخطاء التحكيمية، فضلاً عن أهمية الاعتراف بالأخطاء التحكيمية حال حدوثها، كون ذلك طريق النجاح والتميز.

وأوضح محمد عمر أن «محللي التحكيم في القنوات الرياضية من عوامل نجاح الصافرة»، وأضاف: «من المهم جداً الاستفادة من النقد البناء الذي يطور ويعزز من قدرات التحكيم». وأوضح «تحدثنا مع الحكام عن أهمية الجولات الثلاث المتبقية في الدوري، وأنه سيدير هذه المباريات الحكام المتميزون فقط».

وكشف عن اهتمام الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بطاقم التحكيم الإماراتي الذي سيوجد في كأس العالم المقبلة، بقيادة الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن. وقال إن «هناك اهتماماً كبيراً من الشيخ راشد بن حميد النعيمي بلجنة الحكام، وبالتحكيم الإماراتي، وسيكون هناك دعم قوي للتحكيم في المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي أكد، خلال اللقاء الذي جمعه به كنائب لرئيس لجنة الحكام، أن الإعلام يعد شريكاً مهماً وأساسياً في تطوير التحكيم الإماراتي. وشدد على أهمية التعاون مع الأندية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك زيارات ميدانية للأندية في هذا الخصوص، مع بداية الموسم الجديد، مؤكداً على أهمية التعاون الكبير بينهم وبين لجنة الحكام، وعقد لقاءات دورية معها.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، سالم علي الشامسي، أن لجنته ستكمل مسيرة من سبقوهم في إدارة لجنة الحكام، مشدداً على أن الخبرات التحكيمية الموجودة حالياً في اللجنة ستساعد في تطوير وإيجاد أفكار جديدة تسهم في تطوير الحكم ومنظومة التحكيم، مؤكداً أن لديهم خططاً كثيرة في هذا الجانب.

وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع خاص بعد نهاية الموسم الحالي، لعمل تقييم شامل للتحكيم خلال الموسم. وتابع: «ستتم الاستعانة بفريق مختص من الاتحاد الدولي لكرة القدم في مسألة تقييم التحكيم عقب نهاية الموسم، ومستوى التحكيم الإماراتي وصل إلى مرحلة متقدمة».

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم» عما إذا كانت الاستعانة بحكام أجانب في الدوري ستقلل من الأخطاء التحكيمية، أكد سالم الشامسي أن «فكرة الاستعانة قيد الدراسة، وليس مؤكداً أنها ستنفذ»، معتبراً أن الهدف منها مثل أي فكرة أخرى التطوير فقط، وليس التقليل من الحكم الإماراتي. وشدد على أنه بتكاتف الجميع فإنه لن يكون هناك أي شيء صعب.

• لجنة الحكام أكدت أن الحكام المتميزين فقط هم من سيديرون الجولات الثلاث المتبقية في دوري الخليج العربي.

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