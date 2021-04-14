الامارات | «الشارقة الرياضي» يختتم بطولات المراحل السنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يختتم بطولات المراحل السنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي بطولات المراحل السنية للألعاب الجماعية والفردية، التي انطلقت منتصف مارس الماضي، في مختلف صالات أندية الإمارة، ضمن خطط المجلس لتطوير مستويات اللاعبين في الأندية واكتشاف المواهب الجديدة، تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومتابعة خبراء الألعاب.

وقال بيان صحافي: «تضمنت البطولات ألعاب: السلة والطائرة واليد والطاولة والتايكواندو والقوس والسهم، بمشاركة لاعبي 10 أندية، هي: الشارقة والذيد والمدام ومليحة والبطائح وخورفكان ودبا الحصن وإتحاد كلباء والحمرية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ووصل عدد المشاركين نحو 600 لاعب».

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