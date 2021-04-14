الامارات | «العربية للطيران» راعياً لفريق الشارقة في آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران» راعياً لفريق الشارقة في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الرياضي توقيع عقد رعاية مع شركة العربية للطيران، لتكون راعياً رسمياً للفريق الأول في بطولة دوري أبطال آسيا للأندية.

وقال نادي الشارقة في بيان صحافي إن رعاية «العربية للطيران» للفريق الأول تعتبر دعماً له في مشواره الآسيوي، وإيماناً من الشركة بأن نادي الشارقة يعتبر من أقوى الفرق في الدولة، وقادر على تشريف اسم الإمارات في البطولات الخارجية.

وسيحمل قميص الفريق الأول بنادي الشارقة شعار شركة العربية للطيران على منطقة الصدر خلال مبارياته في هذه البطولة، التي تنطلق اليوم، حيث يستضيف الفريق مبارياتها في المجموعة الثانية، التي تضم تراكتور الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وباختاكور الأوزبكي.

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