الامارات | النشاط الرمضاني لـ «دبي لأصحاب الهمم» ينطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط الرمضاني لـ «دبي لأصحاب الهمم» ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن كرة القدم، مساء اليوم، النشاط الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي يشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية، منها مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، اعتباراً من الأحد المقبل، التي تستمر حتى 29 من أبريل الجاري وتقام هذا العام عن بُعد.

وذكر بيان صحافي أن جديد النسخة الحالية هو أن أصحاب الهمم سيديرون المسابقات المختلفة على الصعيدين الفني والإداري، التي تشتمل على خمس مسابقات هي: كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية.

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