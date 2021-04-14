الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال آسيا
بيروزي - الوحدة 18:30
باختاكور - تراكتور 19:00
جوا - الريان 21:00
الوحدات - النصر 22:00
الشارقة - القوة الجوية 22:00
السد - فولاذ 22:00
أبطال أوروبا
دورتموند - مان سيتي 23:00
ليفربول - الريال 23:00
الدوري التونسي
تطاوين - الترجي 16:30
بيراميدز - المقاصة 23:30
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