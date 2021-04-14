الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مكافآت

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد الأندية المشاركة في «أبطال آسيا» حفّزت اللاعبين بصرف مكافآت خاصة في حال تخطي دور المجموعات، خصوصاً أن الإدارة أكدت للجهاز الفني واللاعبين أن فرصة الفريق قوية في المنافسة على اللقب، في ظل إقامة المباريات بنظامها الحالي.

مستحقات

توصل أحد أندية دوري الخليج العربي إلى تسوية ودية مع وكيل أعمال اللاعب الأجنبي، الذي أنهى النادي خدماته، أخيراً، وينتظر أن يتم تسليم مستحقات اللاعب كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

لاعب

فشلت محاولات النادي الكبير في إقناع اللاعب الدولي الصاعد بتجديد عقده لمواسم أخرى، إذ يدرس اللاعب حالياً عرضاً مغرياً من أحد الأندية الكبيرة في الدولة.

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