ملخص مباراة وأهداف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في جولتي الذهاب والإياب «فيديو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء 13-4-2021 ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

واستفاد فريق باريس سان جيرمان بنيجة الإياب الذي أقيم الأسبوع الماضي على أرض ملعب أليانز أرينا معقل النادي الألماني وفاز به الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدفين، ليطرد الفريق الباريسي حامل لقب بطولة التشامبيونزليج النسخة الماضية، ويصعد إلى دوري نصف نهائي للبطولة.

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا هاما على بارس سان جيرمان في الشوط الأول بهدف دون رد خلال اللقاء المقام بينهما في جولة الإياب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021.

نجح فريق بايرن ميونخ على عكس سير اللقاء بتسجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول المقام بينهما ضمن منافسات جولة الإياب لدوري ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل هدف البافاري تشوبو موتينج الذي نجح بمتابعة تسديدة كومان ويضع الكرة في شباك الفريق الباريس برأسه.

وشهدت الدقيقة الثانية من الشوط الأول لمسة حريرية من نيمار إلى كيليان مبابي الذي انفرد بحارس بايرن ميونخ وسدد الكرة لتمر بشكل خطير على مرمى البافاري بعدما مرت الكرة على يمين مانويل نوير بمحاكاة القائم الأيمن.

وحاصر بايرن ميونخ الفريق الباريسي في أول خمس 10 من الشوط الأول بحثا عن تسجيل الهدف الأول خاصة وأن الفريق الألماني متأخر بهدف بعدما انتهى اللقاء الأول بثلاثية مقابل هدفين الذي أقيم الأسبوع الماضي في أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

وجاءت الدقيقة11 لتشهد أول خطورة عند طريق كيليان مبابي الذي رواغ بافارد بكل سهولة واصطدمت الكرة في قدم أحد المدافعين لتغيره اتجاها ويسددها نميار في قدم مانويل نوير، ولكن حكم اللقاء احتسب اللعبة الثانية تسلل على النجم البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان.

وجاءت الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ولم ينجح بايرن ميونخ من تسجيل أي هدف ليعوض الفارق بل قام باريس سان جيرمان بتمرير الكرة من لمسة واحدة بين لاعبيه لامتصاص حماس لاعبو البافاري وفي نفس والوقت لمحاولة لسحب الألمان وتنفيذ هجمة مرتدة عن طريق نيمار وكيليان مبابي.

وضاع الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 27 بعدما انطلق كيليان مبابي من الجهة اليمنى لفريق بايرن ميونخ وعرض كرة خطيرة لزمليه البرازيلي ينميار دا سليفا الذي سددها بقوة ولكن مانويل نوير العملاق يتصدى لها ويخرج الكرة لركلة ركنية.

وعند الدقيقة 35 سدد نيمار كرة قوية تصدى له مانويل نوير بشكل خرافي بعدما راوع النجم البرزايلي مدافع البافاري وأطلق صاروخية تجاه نويل الذي منع الكرة وتصدى لها ببراعة مثلما فعل في الكرة الأولى.

وجاءت الدقيقة 37 لتشهد خطورة جديدة لفريق باريس سان جيرمان بعدما رواغ نيمار مدافع بايرن ميونخ وسدد الكرة تصطدم في عارضة نوير الذي فشل في محاولة التصدى للكرة بسبب سرعتها القوية. وبدقيقة واحدة سدد نيمار كرة آخرى في عارضة مانويل نوير.

وجاءت الخطورة الأولى لفريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 49 بعدما استقبل نيمار الكرة الطولية المنفذة من خلف دفاعات بايرن ميونخ ولكن النجم البرازيلي سدد الكرة بشكل غريب لتخرج بعيدا عن البرواز.

وأغلق هانز فليك لحد ما جبهة كيليان مبابي بعدما كلف بواتينج بمواجهته من وسط ملعب باريس سان جيرمان لمنعه من تنيفذ هجمات مرتدة على دفاعاته. وضاع هدف التعديل على فريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 53 بعدما رواغ دي ماريا مدافع بايرن ميونخ ولعب كرة أرضية يفشل نوير في التصدى لها وفشل أيضا نيمار من تسديدها في شباك الفريق الألماني.

وعند الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني أنقذ كارلوس نافاس فريقه من هدف ثاني كاد يسلجه توماس مولر الذي انفرد به بعدما استلم كرة ساني وضرب دفاعات الفريق الباريسي ولكن نافاس تصدى بقوة للكرة وأخرجها لركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 69 هجمة خطيرة لفريق بايرن ميونخ بعدما أرسل ساني كرة عرضية لزمليه كومان الذي سدد الكرة تجاه نافاس ولكن خرجت بسلام على دفاعات الفريق الباريسي.

وحاول فريق بايرن ميونخ مواصلة الضغط الهجومي خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الثاني لتسجيل هدف الصعود خاصة وأن نتيجة هدف دون رد لم تفيده نظرا لتسجيل باريس سان جيرمان ثلاثية مقابل هدفين خلال لقاء الذهاب الذي أقيم الأربعاء الماضي على ملعب أليانز أرينا.

وسجل كيليان مبابي عند الدقيقة 77 هدفا أبيض في شباك مانويل نوير بعدما الغى الحكم الهدف بداعى التسلل ليبقى على آمال الفريق الألماني. وضاع هدف الصعود على فريق بايرن ميونخ بعدما راوغ سانى مدافع باريس سان جيرمان وسدد كرة خطيرة تمر بمحازة القائم الأيسر للحارس كارلوس نافاس.

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة مباراة باريس سان جيرمان في دور الإياب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021، والتي فاز بها في الجولة الأولى باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر، كومان.

خط الهجوم: ساني.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من الثلوج التي بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.

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وأضاع الفريق الألماني سيل من الفرص المهدرة بسبب غياب التوفيق في العديد من الهجمات وكذلك لتألق كارلوس نافاس حارس مرمى الفريق الباريسي الذي تصدى وتألق في العديد من الهجمات الآخرى.

أظهرت لقطة تسجيل كيليان مبابي الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان في شباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء 7-4-2021 في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تصفيق مانويل نوير بعد تسجيل مبابي الهدف الثالث في شباكه، ولم يفسر الأمر بأن الحارس يصفق لمهاجمم الفريق المنافس، أو يلوم مدافعه لسمحه بالمهاجم الفرنسي بالتسديد وتسجيل الهدف الثالث.

أهداف المباراة

بدأ بايرن ميونخ بضغط هجومي عالي على باريس سان جيرمان وأضاع الفريق الألماني هدفا مبكرا بعدما وجاءات في العارضة، ولكن سريعا رد باريس سان جيرمان في تسجيل هدفا مبكرا عند الدقيقة الثالثة عن طريق كيليان مبابي بعدما استلم الكرة من نيمار ووضعها في مانويل نوير بقوة لتصطدم بقدمه وتسكن شباكه.

وجاءت الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول لتشهد خطورة كبيرة من فريق باريس سان جيرمان، ويسجل الهدف الثاني بقيادة ماركينيوس الذي انفرد بالمرمى بعدما استلم الكرة الحريرية من نيمار ويسددها في شباك نوير.

وقلص بايرن ميونخ الفارق أمام باريس سان جيرمان وسجل تشوبو موتينج هدف البافاري الأول عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. ونجح باير ميونخ من تسجيل الهدف الثاني أمام باريس سان جيرمان وتعديل النتيجة 2/2، عن طريق توماس مولر بعدما ضرب الكرة العرضية المرسلة من كيميش برأسه على يسار نافاس حارس مرمى الفريق الباريسي.

وسجل كيليان مبابي هدف ثالث لفريق باريس سان جيرمان في شباك بايرن ميونخ عند الدقيقة 69 بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من نيمار وانفرد بمدافع البافاري وثبته تماماً وسدد كرة أرضية قوية تسكن شباك نوير الذي تم تثبيته في هذه اللقطة أيضاً.

بدأ الشوط الثاني بغضط عالي صورة طبق الأصل للفريق الألماني خاصة في محاولة لتعديل النتيجة خلال الدقائق الأول من المنتصف الثاني للمباراة، بينما حاول باريس سان جيرمان الاستمرار على نفس النهج والاتعماد على الهجمات المرتدة ولكن تمركزلاعب وسط البافاري كانت لهم الكملة العليا حتى الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 51 لينقذ مانويل نوير فريقه من هدف ثالث بعدما نجح مبابي بمراوغة عدد من مدافعي بايرن ميونخ وأوصل الكرة للنجم البرازيلي الذي سدد الكرة تجاه العملاق الألماني الذي استطاع بالتصدى للكرة وإخراج الكرة بعيدا عن مربع العمليات للبافاري.

وتعملق نافاس في هجمتين متتالين للعملاق الألماني، جاءت الأولى بعدما تصدى حارس باريس سان جيرمان لتسديدة قوية من خارج المنقطة، والثانية تصدى للكرة من داخل مربع العمليات بعد تسديدة قوية من كيميتش.

واستمر البافاري في استخدام الأطراف لبناء هجماته، وأضاع بايرن ميونخ فرصة التعادل بعدما انفرد ساني بمرمي الفريق الباريس ورفض التسديد واختار تمرير الكرة بالعرض ليخرجها أحد مدافعي الفريق الباريس.

وجاءت لقطة خطيرة عند الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، بعدما انفرد مبابي بالحارس نوير، ووضع الكرة في قدميه، والحكم ألغى الهجمة في نهاية المطاف بتسلل لصالح الفريق الألماني.

ونجح باير ميونخ من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توماس مولر بعدما ضرب الكرة العرضية المرسلة من كيميش برأسه على يسار نافاس حارس مرمى الفريق الباريسي.

وحاول البافاري تعديل النتيجة ولكن باريس سان جيرمان تمركز بشكل كبير في الخطوط الدفاعية مع تألق كبير ورائع من نافاس الذي استطاع بمفرده بالتصدى لأكثر من هجمة محققة لأصحاب الأرض.

وأضاع ديفيد ألبا هدفا محققا في الدقية 85 من عمر الشوط الثاني بعدما استلم التمرير القصيرة من تشوبو داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة داخل لتمر بسلام من حسن الفريق الباريس على يمين كالورس نافاس.

ونجح بايرن ميونخ من تسجيل الهدف الثاني أمام باريس سان جيرمان وتعديل النتيجة 2/2، عن طريق توماس مولر بعدما ضرب الكرة العرضية المرسلة من كيميش برأسه على يسار نافاس حارس مرمى الفريق الباريسي.

وحاول الفريق الألماني تشكيل ضغط عالى على دفاعات باريس سان جيرمان بقوة كبيرة لتسجيل هدف التعادل ولكن دفاعات الفريق الفرنسي كان بالمرصاد حتى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واضاع مولو، هدفا محققا عند الدقيقة التاسعة بعدما سقطت الكرة أمامه في منطقة جزاء الفريق الفرنسي ووضعها في أيدى نافاس بدلا من توجيها في زواية بعيدة عن حارس الفريق الفرنسي. وعند الدقيقة ألغى حكم المباراة هدفا آخر لفريق باريس سان جيرمان بداعى التسلل بعدما سكنت الكرة مرمى مانول نوير.

وعند الدقيقة 17 انحصر اللعب قليلاً داخل وسط ملعب الفريقين في محاولة من باريس سان جيرمان للامتصاص اللعب خاصة في ظل الضغط العالي الذي فرضه بايرن ميونخ بكل قوة على مدار الشوط الأول.

وجاءات القطة التعادل عند الدقيقة 20 بعدما ضرب مولر الكرة من جديد برأسه تجاه نافاس الذي تصدى للكرة ببراعة ومنعها من الدخول. وبعد دقيقة واحدة من فرصة مولر، جاءت فرصة أخرى، للفريق الألماني بتسديدة قوية من الخارج ومنعها نافاس أيضا من الدخول.

واستمر اللعب بنفس الصورة التي بدأ بها الفريق الألماني ولكن اعتمد فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بالاعتماد على الأطراف خاصة الأيسر بقيادة كومان الذي شكل خطورة كبير على دفاعات باريس سان جيرمان.

وجاءت الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول لتشهد خطورة كبيرة من فريق باريس سان جيرمان، ويسجل الهدف الثاني بقيادة ماركينيوس الذي انفرد بالمرمى بعدما استلم الكرة الحريرية من نيمار ويسددها في شباك نوير.

وحاول الفريق الألماني تسجيل الهدف الثاني وضغط بشراسة خلال الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول واعتمد على الكرات العرضية من الجانبين لاستغلال القناص تشوبو موتينج الذي يتمتع بلعب الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء ولكن دفاعات الفريق الباريسي كانت بالمرصاد وتمكنت من إبطال الهجمات الألمانية المتتالية.

أعلن المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لقاء ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان 7-4-2021

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.شش

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من الثلوج التي بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.

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