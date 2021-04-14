شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعّد ضد اتحاد الكرة ويحسم قرار خوض مباراة الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن النادي الأهلي موقفه من قرار اتحاد الكرة، الخاص بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 20 أبريل الجاري لتحديد بطل دوري الشباب. يأتي هذا في ضوء ما قامت به اللجنة القانونية بالأهلي لدراسة كافة الأمور، ورفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة، وإبلاغ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بما انتهت إليه، ويحفظ حقوق الأهلي، وفقًا للوائح والقوانين.

وقررت إدارة النادي التقدم صباح الأربعاء باستئناف لاتحاد الكرة، ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، التي أقيمت بفرع الأهلي بمدينة نصر. جاء قرار إدارة النادي تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.

كما أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.

كما أكدت إدارة النادي في استئنافها المقدم غدًا على رفضها القاطع لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة «16» من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح. ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى..