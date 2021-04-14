شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ بين رئيسي الأهلي والزمالك في اتحاد الكرة بدعوة من مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لكل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك للاجتماع في مقر اتحاد كرة القدم في الثانية عشرة ظهر بعد غد الخميس لتنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد والناديين الكبيرين.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقي قرارات لجنة الانضباط بالعفوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999.

وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

كما تلقى الاتحاد أيضًا طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها.