شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود .. مفاجآت في الاختيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في الدور الـ 32 لكأس مصر والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

في الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالسلام، محمد عبدالشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد.

في الوسط: فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، وحمدي علاء.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، ومروان حمدي.