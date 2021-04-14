شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لـ حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من مقر القلعة البيضاء متوجهة إلى السويس؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

ويواجه الزمالك فريق الحدود مساء غدٍ الأربعاء في دور الـ 32 لكأس مصر على استاد الجيش بالسويس.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث بشكل سريع مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك على هامش المران الجماعي اليوم.

وجاء حديث المدير الفني للزمالك وطبيب الفريق؛ للاطمئنان على اللاعبين، قبل مواجهة حرس الحدود.