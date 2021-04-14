شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي × بورتو .. هدف مقصي لا يمنع البلوز من بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر تشيلسي بنتيجة 1-0 على ملعبه ضد بورتو في إياب دور ال8 لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم تؤثر النتيجة على حظوظ النادي الإنجليزي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة بفضل أفضلية مجموع المباراتين (فاز في الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1).

ولم تحظى المباراة بالكثير من الفرص، وشهدت هدفها الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني عن طريق المهاجم الإيراني البديل مهدي طارمي الذي قد يكون سجل هدف الموسم في المسابقة، من خلال ضربة مقصية سكنت شباك الحارس إدوارد ميندي، والذي تسمر مكانه ليشاهد الكرة تسكن شباكه بطريقة رائعة.

رجل المباراة:

حصل شانسيل مبيمبا مدافع بورتو على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء دفاعي قوي، فربح كل الإلتحامات الأرضية بنسبة نجاح 100%، وصنع فرصة للتهديف، بجانب تمريرة للكرة بدقة 91%.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

تشيلسي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014.

فقط ريال مدريد (13) وبايرن ميونخ (12) وبرشلونة (12) بلغوا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (بالمسمى الحالي) أكثر من تشيلسي (8).

الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيك تعرض للمخالفة في 11 مناسبة اليوم ضد بورتو، أكبر عدد مخالفات للاعب في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ ليونيل ميسي ضد ريال مدريد في مايو 2011 (أيضاً 11).

هدف مهدي طارمي (الدقيقة 93 وثانية) هو أكثر الأهداف المتأخرة التي تستقبلها شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأشواط الإضافية) منذ أبريل 2005 ضد بايرن ميونخ، عندما سجل محمد شول في الدقيقة 94:55.