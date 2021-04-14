شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن عن قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في الدور الـ 32 لكأس مصر والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد السلام ، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

في الوسط: فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا، حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد ومروان حمدي.