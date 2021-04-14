شكرا لقرائتكم خبر عن بصوت يخطف القلوب.. صانع ألعاب الأهلي يتلو اّيات من القراّن «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمحمد محمود، لاعب خط وسط فريق الكرة بالنادي وهو يتلو اّيات من القراّن الكريم.

وانهالت التعليقات التي تشيد بصوت لاعب الأهلي عبر مقطع الفيديو وقراءته المميزة.

وعلق حساب الأهلي على الفيديو:«لاعبنا محمد محمود يتلو القراّن».

ويغيب محمد محمود عن مباريات الأهلي قرابة عامين بسبب اصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي قادماً من وادي دجلة في يناير من عام 2019.