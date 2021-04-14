شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: نتيجة الذهاب لا تعني تراخينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا أن الفريق لن يتراخى بعد تقدمه على بوروسيا دورتموند الألماني 2 / 1 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وذلك في الوقت الذي يعد فيه الفريق لمباراة الإياب المقررة اليوم على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

وقال جوارديولا «نتطلع إلى المواجهة. العديد من الأشياء قد تحدث، ولا شيء مضمون. حققنا نتيجة جيدة، لكننا لن ندافع فقط وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز».

ويشار إلى أن مانشستر سيتي خرج من دور الثمانية للبطولة الأوروبية في المواسم الثلاثة الماضية، ولم يصل إلى الدور قبل النهائي منذ عام 2016 .

لكن الفريق يتطلع بحماس إلى التقدم هذه الخطوة والتخلص من مشاعر الإحباط التي واجهها في المواسم الأخيرة.

وقال جوارديولا «حان الوقت الآن للتقدم خطوة أخرى، الجميع يريدون ذلك. خاصة اللاعبين لأنهم شعروا بالحزن إزاء الإخفاق في التأهل للدور قبل النهائي، مباراة اليوم تشكل فرصة أخرى لإثبات أنفسنا. لا أحد سيمنحنا ذلك، وإنما يجب علينا انتزاعه».