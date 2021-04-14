جوارديولا: نتيجة الذهاب لا تعني تراخينا

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وقال جوارديولا «نتطلع إلى المواجهة. العديد من الأشياء قد تحدث، ولا شيء مضمون. حققنا نتيجة جيدة، لكننا لن ندافع فقط وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز».
ويشار إلى أن مانشستر سيتي خرج من دور الثمانية للبطولة الأوروبية في المواسم الثلاثة الماضية، ولم يصل إلى الدور قبل النهائي منذ عام 2016 .
لكن الفريق يتطلع بحماس إلى التقدم هذه الخطوة والتخلص من مشاعر الإحباط التي واجهها في المواسم الأخيرة.
وقال جوارديولا «حان الوقت الآن للتقدم خطوة أخرى، الجميع يريدون ذلك. خاصة اللاعبين لأنهم شعروا بالحزن إزاء الإخفاق في التأهل للدور قبل النهائي، مباراة اليوم تشكل فرصة أخرى لإثبات أنفسنا. لا أحد سيمنحنا ذلك، وإنما يجب علينا انتزاعه».
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