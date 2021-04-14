روبنسون: سنقاتل شبح الهبوط

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وقد حقق بروميتش فوزين متتاليين للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما اكتسح تشيلسي 5 - 2 الأسبوع الماضي، ثم ساوثهامبتون 3 - 0 أمس الأول.
وقال روبنسون «كان مهما للغاية بالنسبة لنا أن نحقق ذلك الفوز على تشيلسي، وتحقيق فوز آخر على ساوثهامبتون. هذه المرة الأولى في الموسم التي نحقق فيها فوزين متتاليين».
وتابع «نتائج هذه المرحلة لم تأت في صالحنا، لكننا كنا نعلم جيدا أنه علينا الفوز من أجل الحفاظ على أمالنا، ولحسن الحظ فعلنا ذلك، وسنواصل القتال حتى النهاية».
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