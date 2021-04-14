شكرا لقرائتكم خبر بيتروس: الآسيوية هدف سنقاتل لتحقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب فريق النصر، البرازيلي بيتروس ماثيوس، جاهزية فريقه لمباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا والتي تنطلق اليوم بمواجهة النصر أمام الوحدات الأردني.

وقال بيتروس في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن المباراة «نثق في ظهورنا بمستوى جيد في دور المجموعات، وسنقاتل من أجل التأهل إلى الدور المقبل».

وأضاف «النصر فريق كبير لديه لاعبون مميزون وليس هناك ما يمنعه من تحقيق الفوز، خاصة أننا استعددنا جيدا لهذه البطولة، وسنركز جيدا في كل مباراة نخوضها».

وأردف «البطولة الآسيوية هدف الجميع من لاعبين وإدارة وكذلك الجمهور، لذلك سنقاتل من أجل تحقيقها وسنجني ثمار المعسكر الذي عقدته الإدارة من أجل البطولة».