شكرا لقرائتكم خبر بيتروس: الآسيوية هدف سنقاتل لتحقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بيتروس في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن المباراة «نثق في ظهورنا بمستوى جيد في دور المجموعات، وسنقاتل من أجل التأهل إلى الدور المقبل».
وأضاف «النصر فريق كبير لديه لاعبون مميزون وليس هناك ما يمنعه من تحقيق الفوز، خاصة أننا استعددنا جيدا لهذه البطولة، وسنركز جيدا في كل مباراة نخوضها».
وأردف «البطولة الآسيوية هدف الجميع من لاعبين وإدارة وكذلك الجمهور، لذلك سنقاتل من أجل تحقيقها وسنجني ثمار المعسكر الذي عقدته الإدارة من أجل البطولة».
كانت هذه تفاصيل خبر بيتروس: الآسيوية هدف سنقاتل لتحقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.