كيري يحطم رقما قياسيا

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وحطم كيري بهذا الرقم القياسي لويلت شامبرلين، حيث كانت هذه المباراة هي التاسعة في مسيرته الرياضية التي يسجل فيها 50 نقطة على الأقل.
وسجل كيري 19 نقطة في الربع الأول من المباراة، علما بأنها المباراة رقم 745 في مسيرته الرياضية.
وسجل نيكولا يوجيتش 27 نقطة و12 تمريرة حاسمة لفريق دينفر ناجتس، لكنه لم ينقذه من التعرض للهزيمة الثانية على التوالي.
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