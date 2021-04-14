شكرا لقرائتكم خبر كيري يحطم رقما قياسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل ستيفن كيري 53 نقطة ليقود فريقه جولدن ستيت واريورز إلى الفوز الثمين 116 / 107 على دينفر ناجتس أمس، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحطم كيري بهذا الرقم القياسي لويلت شامبرلين، حيث كانت هذه المباراة هي التاسعة في مسيرته الرياضية التي يسجل فيها 50 نقطة على الأقل.

وسجل كيري 19 نقطة في الربع الأول من المباراة، علما بأنها المباراة رقم 745 في مسيرته الرياضية.

وسجل نيكولا يوجيتش 27 نقطة و12 تمريرة حاسمة لفريق دينفر ناجتس، لكنه لم ينقذه من التعرض للهزيمة الثانية على التوالي.