شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد جنش والونش من قائمة الزمالك لمواجهة الحدود بالكأس.. وضم محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الفريق التى توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في الدور الـ 32 لكأس مصر والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

في الدفاع: محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد.

في الوسط: فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، وحمدي علاء.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، ومروان حمدي.

وتشهد القائمة غياب كلاً من طارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى بسبب الإيقاف، كما تم استبعاد محمود عبد الرحيم جنش، ومحمود حمدى الونش لأسباب فنية، مع استبعاد محمد أشرف روقا وعبد الله جمعة للإصابة، كما ضم محمود عبد العزيز وحسام أشرف، ويوسف أسامة، وحمدى علاء.