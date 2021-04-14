شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: رمضان صبحى لم يتعرض للظلم فى الأهلي وهو صاحب قرار انتقاله لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمارة، لاعب منتخب مصر والأهلى الأسبق، أن رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز لم يتعرض للظلم داخل القلعة الحمراء، قائلا: "رمضان صبحى لم يتعرض للظلم داخل النادى الأهلى وهو المسؤول عن قرار انتقاله لصفوف بيراميدز وكل لاعب ينظر للأمور وفقًا لمصلحته".

وأوضح "عمارة" خلال تصريحات للإعلامى سيف زاهر، على قناة أون تايم سبورت، قائلا: "أبقى مجنون لو رفضت عرض بيراميدز لرمضان صبحى واللاعب بالتأكيد يرغب فى تأمين مستقبله خاصة أنه زملاءه فى المنتخب يحصلون على مقابل مالى كبير، لذلك فضل الانتقال لبيراميدز".

من جانب آخر، يلتقى بيراميدز، مع مصر المقاصة فى التاسعة والنصف مساء غدًا الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.