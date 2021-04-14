شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمواجهة النصر بالكأس.. غياب الشناوي وعودة كهربا وضم 3 ناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة النصر غدًا الأربعاء في بطولة كأس مصر، فظهر فيها كهربا وبعض الناشئين وغاب محمد الشناوى للإصابة بكورونا.

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

وتوجهت بعثة الفريق عقب المران إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق، استعدادًا للمباراة، بعد أن أنهى الفريق مرانه الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون لمواجهة النصر غدا فى كأس مصر نتيجتها جاءت سلبية.

وأوضح مدير الكرة بالأهلى، أن الجهاز الطبي للفريق تسلم نتيجة المسحة التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون أمس، وأنها جاءت سلبية تمامًا.

واختتم الفريق تدريبات اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة النصر في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن الاستعداد لمواجهة النصر غدا بالكأس.

وتطرق موسيماني، مع اللاعبين إلى العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة الفريق المرتقبة أمام نادي النصر، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وخاض فريق الأهلى مرانه الأخير في التاسعة مساء اليوم، قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.