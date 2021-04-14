شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى الأهلى قبل مواجهة النصر فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون لمواجهة النصر غدا فى كأس مصر نتيجتها جاءت سلبية. وأوضح مدير الكرة بالأهلى، أن الجهاز الطبي للفريق تسلم نتيجة المسحة التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون أمس، وأنها جاءت سلبية تمامًا.

واختتم الفريق تدريبات اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة النصر في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن الاستعداد لمواجهة النصر غدا بالكأس.

وتطرق موسيماني، مع اللاعبين إلى العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة الفريق المرتقبة أمام نادي النصر، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وخاض فريق الأهلى مرانه الأخير في التاسعة مساء اليوم، قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص يانكون على تخصيص فقرات متنوعة للحراس للتعامل مع الكرات العرضية والمواقف المختلفة التي تشهدها المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق النصر فى المباراة التى ستقام مساء غدٍ الأربعاء في الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.