شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يعقد محاضرة للاعبين.. وتدريبات قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن الاستعداد لمواجهة النصر غدا بكأس مصر.
وتطرق موسيماني، مع اللاعبين إلى العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة الفريق المرتقبة أمام نادي النصر، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
وخاض فريق الأهلى مرانه الأخير في التاسعة مساء اليوم، قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.
وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة..وحرص يانكون على تخصيص فقرات متنوعة للحراس للتعامل مع الكرات العرضية والمواقف المختلفة التي تشهدها المباريات.
ويستعد الفريق لمواجهة فريق النصر التي تقام مساء غدٍ الأربعاء في الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.