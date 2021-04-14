شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يعقد محاضرة للاعبين.. وتدريبات قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن الاستعداد لمواجهة النصر غدا بكأس مصر.

وتطرق موسيماني، مع اللاعبين إلى العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة الفريق المرتقبة أمام نادي النصر، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وخاض فريق الأهلى مرانه الأخير في التاسعة مساء اليوم، قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.