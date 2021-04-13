الامارات | سان جرمان يفك العقدة ويجرد البايرن من لقبه.. وتشلسي يخسر ويتأهل

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يفك العقدة ويجرد البايرن من لقبه.. وتشلسي يخسر ويتأهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثأر باريس سان جرمان الفرنسي لخسارته نهائي الموسم الماضي وجرّد بايرن ميونيخ الألماني من لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد خسارته على أرضه صفر-1 اليوم في إياب ربع النهائي. وكان النادي الباريسي قطع أكثر من نصف الطريق نحو الثأر لخسارة نهائي 2020 وحرمانه من لقبه الأول في المسابقة القارية الأم، بفوزه ذهاباً 3-2 بفضل ثنائية كيليان مبابي.

ويلتقي نادي العاصمة الساعي لأن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب بعد مرسيليا (1993)، في دور الأربعة مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنكليزي ومضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء (2-1 ذهاباً لسيتي. في جانب آخر بلغ تشلسي الانكليزي الدور نصف النهائي رغم سقوطه أمام "ضيفه" بورتو البرتغالي بهدف نظيف للبديل الايراني مهدي طارمي في الوقت بدل الضائع في اياب ربع النهائي في إشبيلية الإسبانية، مستفيدًا من تفوقه عليه 2-صفر ذهابًا.

وتنتظر النادي اللندني مواجهة نارية في المربع الاخير ضد "زعيم" البطولة ريال مدريد او ليفربول اللذين يلتقيان اليوم على ملعب "أنفيلد" في مهمة صعبة للفريق الانجليزي الذي سقط 1-3 في العاصمة الاسبانية مدريد.

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