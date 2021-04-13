شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على مصابي الفريق قبل مواجهة الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث بشكل سريع مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وجاء حديث المدير الفني للزمالك وطبيب الفريق؛ للاطمئنان على اللاعبين، قبل مواجهة حرس الحدود ويستعد الزمالك لمواجهة الحدود مساء غدٍ الأربعاء في دور الـ 32 لكأس مصر.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية خاصة لكل من: طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور وأحمد عيد، يقومون بأدائها على هامش المران اليوم.

ويخوض خماسي الزمالك الفقرة التدريبية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، مع بعض الأمور الفنية منها الكرات العرضية والتسديد من خارج وداخل منطقة الجزاء.