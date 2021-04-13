شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ: تشوبو موتينج يتألق في وداع حامل اللقب لدوري الأبطال. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بايرن ميونخ الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين في معقل النادي الباريسي ضمن دور ال8 لدوري أبطال أوروبا.

ولم تكن هذه النتيجة كافية لحامل لقب المسابقة للتأهل إلى الدور التالي بعد تفوق باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، ليتأهل النادي الباريسي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بفضل تسجيله أهداف أكثر خارج قواعده مع تعادل الفريقين في مجموع المباراتين (3-3).

وسجل المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الشوط الأول، ليمنح بطل النسخة الماضية انتصارًا معنويًا، لكن فرحة النصر في النهاية كانت لأصحاب الأرض الذي ثأروا من خسارتهم في نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي ضد العملاق البافاري.

رجل المباراة:

حصل المدافع الألماني جيروم بواتينج على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء دفاعي رائع.

بواتينج افتك الكرة في 5 مناسبات، قطع الكرة مرتين، أخرج الكرة من مناطق الخطورة في 3 مانسبات، ولم يتعرض للمراوغة امام نيمار ومبابي ودي ماريا.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إيريك ماكسيم تشوبو موتينج سجل هدفين في مباراتين ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وهو ما يقل بهدف عما سجله مع النادي الباريسي خلال مسيرته معهم في المسابقة (هدف في 10 مباريات).

- شوبو موتينج أصبح ثاني لاعب سابق من باريس سان جيرمان يسجل ضدهم في دوري الأبطال على ملعب بارك دي برينسيس، بعد موسى ديمبيلي مع سيلتيك في نوفمبر 2017

- المهاجم الكاميروني سجل 3 أهداف في أخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال، نفس سجله التهديفي في أول 22 مباراة له بالمسابقة.

- بايرن ميونخ سجلوا في جميع مبارياتهم ال65 الأخيرة في المسابقات الرسمية، رقم قياسي غير مسبوق لنادي ألماني.

- باريس سان جيرمان هو ثالث نادي فرنسي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال في عامين متتاليين بعد سانت إيتيان (1975 و1976) ومارسيليا (1990 و1991).

- أخر 3 فرق تمكن من إقصاء بايرن ميونخ من الدور ربع نهائي لدوري الأبطال حققت اللقب بنهاية الموسم (أي سي ميلان في 2007 وبرشلونة في 2009 وريال مدريد في 2017).

- باريس سان جيرمان هو ثاني نادي فرنسي يتفوق على بايرن ميونخ في مواجهة بأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا بعد سانت إيتيان في عام 1969.

- النادي الباريسي تأهل إلى دور الأربعة من دوري الأبطال للمرة الثالثة بعد 1995 و2020، فقط موناكو حقق رقم أفضل بين الأندية الفرنسية في تاريخ البطولة (4 مرات).