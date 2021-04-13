شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف إصابة عبد الله جمعة و روقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق يؤدي خلال الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له للعودة عقب إصابته في العضلة الضامة.



أضاف أسامة أنه بمجرد الاطمئنان على جمعة وجاهزيته بشكل تام، سينتظم مع زملائه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.



وفيما يخص محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، فقد أكد طبيب الزمالك أنه يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الوقت الحالي ، في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية ويستعد الزمالك لمواجهة الحدود مساء الأربعاء في دور الـ 32 لكأس مصر.