شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس حكماً لمباراة الأهلي والنصر في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي أمام نظيره النصر غدا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي ستقام على ستاد الإسكندرية.

ويتكون طاقم التحكيم المباراة الأهلي والنصر من كل من: :-

محمد عباس قابيل (حكم ساحة)

عادل ماهر (حكم مساعد )

صالح محمد عفيفي (حكم مساعد)

محمود حسيب (حكم رابع).

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس عبر شاشتها.