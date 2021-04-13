شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على منافسه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقاءين.

وكان البلوز قد تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب خارج ميدانه بهدفين دون رد سجلهما ميسون ماونت وبن تشيلويل فيما انتهى لقاء الإياب بفوز بطل البرتغال بهدف مهدي طارمي.

ويأمل توخيل في استمرار أداءه الرائع مع تشيلسي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للدخول بقوة في موسم الانتقالات الصيفية القادمة والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.