شكرا لقرائتكم خبر عن كانو بيلارز النيجيري يعلن عودة أحمد موسى ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي كانو بيلارز النيجري انضمام النجم أحمد موسى، جناح النصر السعودي السابق لصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب حساب النادي النيجيري عبر فيسبوك: «عودة أحمد موسى حتى نهاية الموسم».

وكان النصر السعودي قد رفع إسم موسى من قائمة الفريق قبل ساعات من غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية الماضية.

وسبق وأن استهل أحمد موسى مشواره الكروي مع فريق كانو بيلارز النيجيري في عام 2009.

وكان موسى قد تألق بقميص منتخب نيجيريا خلال مونديالي 2014 و2018.