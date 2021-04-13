اخبار الرياضه

هل سخر مسلسل ملوك الجدعنة من رمضان صبحي ؟

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هل سخر مسلسل ملوك الجدعنة من رمضان صبحي ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لأحد مشاهد مسلسل «ملوك الجدعنة» المُذاع خلال شهر رمضان عبر شاشة إم بي سي مصر.

وظهر في المشهد، الفنان عمرو سعد في حوار مع نظيره مصطفى شعبان وهو يشير بعلامة المال ويقول:«انت مفكر نفسك تركي اّل الشيخ،، إحنا عايزين الطموح الطموح».

وربط نشطاء مواقع التواصل المشهد بالسخرية من تصريحات رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، والذي برر انتقاله لصفوف الأخير برغبته في تحقيق الطموح خلال تصريح شهير مع تقديم الصفقة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا