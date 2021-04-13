شكرا لقرائتكم خبر عن هل سخر مسلسل ملوك الجدعنة من رمضان صبحي ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لأحد مشاهد مسلسل «ملوك الجدعنة» المُذاع خلال شهر رمضان عبر شاشة إم بي سي مصر.

وظهر في المشهد، الفنان عمرو سعد في حوار مع نظيره مصطفى شعبان وهو يشير بعلامة المال ويقول:«انت مفكر نفسك تركي اّل الشيخ،، إحنا عايزين الطموح الطموح».

وربط نشطاء مواقع التواصل المشهد بالسخرية من تصريحات رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، والذي برر انتقاله لصفوف الأخير برغبته في تحقيق الطموح خلال تصريح شهير مع تقديم الصفقة.