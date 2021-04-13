شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالعلامة الكاملة أمام حرس الحدود في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتضن ملعب السويس الجديد غداً الأربعاء، مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، بمنافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر في موسمها الجاري 2020-2021.

ويحمل اللقاء الرقم 7 من حيث المباريات التي جمعت الزمالك بالحرس في مسابقة كأس مصر.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت الزمالك بحرس الحدود في كأس مصر، حقق الفريق الأبيض الانتصار خلالهم دون أي فوز لمنافسه.

المباراة الأولى التي جمعت الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر كانت في نصف نهائي موسم 2007-2008 وتفوق الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الثانية حسمها الزمالك بهدفين مقابل هدف أيضاً بنصف نهائي موسم 2010-2011.

ويحسم مصطفى فتحي مباراة نصف نهائي كأس مصر موسم 2013-2014 بهدف دون رد لمصلحة الزمالك على حساب الح رس.

دور الـ 16 للكأس موسم 2014-2015 يتقابل الفريقان مجدداً وينتصر الزمالك بنتيجة 3/1.

موسم 2016-2017 بدور الـ 16 للمسابقة يفوز الزمالك للمرة الخامسة على الحرس في الكأس بهدف دون رد.

المرة الأخيرة شهدت على الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالكأس بثلاثية نظيفة للزمالك في مرمى الحرس، وذلك في ثمن نهائي موسم 2017-2018.