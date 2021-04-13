شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخصص فقرة فنية خاصة للاعب إمام عاشور في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية خاصة لكل من: طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور وأحمد عيد، يقومون بأدائها على هامش المران اليوم.



ويخوض خماسي الزمالك الفقرة التدريبية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، مع بعض الأمور الفنية منها الكرات العرضية والتسديد من خارج وداخل منطقة الجزاء ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في دور الـ 32 لكأس مصر.

من جهة أخرى خاض محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية قوية على هامش المران الجماعي في نظم بملعب النادي وذلك تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالجهاز الفني.

وحرص أوليفيرا أثناء أداء ثلاثي حراسة مرمى الزمالك الفقرة الفنية، على توجيه بعض التعليمات الفنية لهم، كما قام بتحيتهم على الالتزام وتنفيذ المطلوب، مشيدا بالمستوى الذي يقدمونه في المران.