شكرا لقرائتكم خبر عن حامد و زيزو و بن شرقي يتألقون في مران الزمالك رغم غيابهم عن مواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر طارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بشكل قوي خلال التدريبات اليوم الثلاثاء. وشارك الثلاثي في الفقرات الفنية والتأهيلية بالمران اليوم وذلك على الرغم من غيابهم عن لقاء غد أمام حرس الحدود بسبب الإيقاف عقب حصولهم على ثالث إنذارات في آخر لقاء بالدوري الممتاز . ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود مساء غدٍ الأربعاء في دور الـ 32 لكأس مصر . الوضع في مصر

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وفيات 10,954