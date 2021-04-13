شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والنصر بكأس مصر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته بدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2020-2021 أمام نظيره النصر القاهري، مساء غدٍ الأربعاء، بملعب الاسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.

وتُوج الأهلي بلقب كأس مصر في الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية للمسابقة.

ورفضت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري نقل مباراة الأهلي والنصر للقاهرة بدلاً من الاسكندرية.