شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات اتحاد الكرة .. مهمة جديدة لأبوريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تكليف هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة اللجنة المنظمة لاحتفالات الجبلاية بمناسبة مئوية التأسيس.

كما قرراتحاد الكرة إعادة تشكيل جميع اللجان باستثناء لجنة الاستئناف التي تم تشكيلها بقرار الجمعية العمومية فيما ستواصل لجنة الحكام عملها لحين تحديد الأعضاء الجدد.

بالإضافة إلى اعتماد الجدول المقدم من لجنة المسابقات والخاص بالبطولات المحلية التي من المفترض أن تنتهي في سبتمبر المقبل وانتظار الموافقة الأمنية لعرضة.

واعتمدت اللجنة الثلاثية قرار التعاقد مع البرتغالي فينجادا كمدير فني لاتحاد الكرة وكذلك الموافقة على برامج منتخبات الصالات والكرة الشاطئية والناشئين.

واختتمت اللجنة الثلاثية قرارتها باعتماد نتيجة المحكمات والتنسيق مع الاتحاد العربي لاستضافة البطولة العربية لكرة القدم للصالات على أن تستضيف الإسكندرية بطولة السيدات فيما تقام بطولة الشباب في الإسماعيلية والسويس.