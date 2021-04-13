شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة المقاصة استعداداً لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.



وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد ومحمد دسوقي وفارس طارق وأحمد متعب وباولن فوافي ومفتاح طقطق وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وعماد فتحي وأحمد أمين "أوفا" وإسلام صالح وباسم مرسي وسعيد الونش وصلاح عاشور وأحمد عادل ميسي ومحمود الغزالي.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة بيراميدز على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.