شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبو الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبيتها، وذلك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويستعد الزمالك لمواجهة الحدود غدا الأربعاء في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية وواستشفائية، قبل بدء مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وجاءت هذه الفقرة تحت إشراف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ من أجل زيادة معدلات اللياقة والوظائف البدنية للاعبين، قبل انطلاق المران.