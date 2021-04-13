شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا يواصل تدريباته التأهيلية قبل العودة للمران مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، برنامجا تأهيليا على هامش مران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى اللاعب بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي أعقبها بتدريبات الركض بمحيط الملعب، وذلك في ظل شكواه من شد في العضلة الخلفية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على الحديث مع اللاعب، ومنحه بعض التعليمات ليقوم بتنفيذها خلال الفقرة التأهيلية التي يخوضها.

ويستعد الزمالك للقاء حرس الحدود غدا الأربعاء في إطار دور ال٣٢ لكأس مصر.