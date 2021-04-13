شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لعبدالله جمعة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الجماعي اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك تحت قيادة عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق.

وقام جمعة بالركض الخفيف وبعض التدريبات التأهيلية لمدة نصف ساعة، ثم توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال البرنامج التجهيزي والتأهيلي.



ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا في دور الـ 32 بكأس مصر.