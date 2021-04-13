شكرا لقرائتكم خبر عن حماس في التقسيمة بين لاعبي الزمالك وكارتيرون يضيف فقرة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل برنامج تأهيلي خاص للاعبين على هامش مران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، من خلال تدوير الكرة بشكل سريع مع الحركة.



ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا في دور الـ 32 بكأس مصر.