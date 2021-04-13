الوحدة يخسر بوتيا قبل الاتفاق

وميدانيا، نقلت إدارة النادي تدريبات فريقها من ملعب رديف الجوهرة إلى ملعب نادي الوحدة بحي العمرة، وذلك لانشغال الملعب بمباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، التي تضم الشرطة العراقي في المجموعة الثالثة برفقة أندية الأهلي، والدحيل القطري، واستقلال طهران الإيراني.

محمد يوسف

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