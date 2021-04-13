شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاتحاد تستعد لصرف راتبين والان مع التفاصيل
من جانبها، بادرت الجماهير الاتحادية بدفع رسوم عضوية النادي ودخل خزينة النادي خلال الـ48 ساعة الماضية نحو مليون ريال ولا يزال الرقم في تصاعد لاسيما بعد التفاعل الكبير من جماهير النادي.
من جانبه، يضع مدرب فريق الاتحاد لمساته الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الباطن، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها المباراة المرتقبة والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات فنية بسيطة في بعض خطوط الفريق الكروي.
ويطمح كاريلي في تحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول لـ(٤٨) نقطة متساويا مع المتصدر الهلال والوصيف الشباب بنفس الرصيد النقطي، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.
هذا ويواجه الثلاثي الاتحادي عبدالمجيد السواط وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في لقاء الباطن المرتقب.