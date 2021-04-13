شكرا لقرائتكم خبر عن فرق المجموعة الرابعة جاهزة للآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الروماني فلورين مدرب النصر السعودي، أن فريقه بكامل الجاهزية قبل لقاء الوحدات الأردني، الأربعا،ء في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة في الرياض، ضمن دوري أبطال آسيا 2021.

وبيّن المدرب المؤقت خلال المؤتمر التقديمي للمباراة التي يحتضنها ملعب مرسول بارك الجامعي «النصر يمتلك لاعبين مميزين ويمتلكون الدافع لتحقيق الفوز في جميع المباريات».

وحول تأثر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بموضوع إيقافه المحلي قال فلورين: «حمدالله يركز على التدريبات وستشاهدون ذلك في المباراة».

في الجانب الآخر قال عبدالله أبو زمع مدرب الوحدات: سعداء بالمشاركة الأولى، ونؤكد جاهزيتنا للبطولة، ندرك قوة النصر والإمكانات التي يمتلكها لكننا نمتلك الدافع واللاعبين. امتلك رجالاً سيقاتلون جميع الفوارق لتحقيق النتيجة المرضية لطموحاتنا.

وحول المباراة الثانية، بنفس المجموعة التي تجمع السد القطري وفولاد الإيراني، أكد الإسباني تشافي مدرب السد أن الأخير سيكون في الموعد.

وتابع: سعيد بالعودة إلى البطولة، سندخل بآمال المنافسة وتقديم أنفسنا بالأداء والنتيجة.

وحول المباراة قال: جميع المباريات مهمة، نحن في مجموعة قوية ويجب العمل على كل مباراة بدرجة عالية من التركيز.