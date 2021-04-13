شكرا لقرائتكم خبر عن تألق طارق حامد وزيزو وبن شرقى بمران الزمالك.. وأوليفيرا يشيد بالحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثلاثى طارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بشكل قوي خلال التدريبات اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا فى كأس مصر.

وشارك الثلاثي في الفقرات الفنية والتأهيلية بالمران اليوم، وذلك على الرغم من غيابهم عن لقاء غد أمام حرس الحدود بسبب الإيقاف عقب حصولهم على ثالث الإنذارات في آخر لقاء بالدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية خاصة لكل من: طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور وأحمد عيد، يقومون بأدائها على هامش المران اليوم.

ويخوض خماسي الزمالك الفقرة التدريبية تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، مع بعض الأمور الفنية منها الكرات العرضية والتسديد من خارج وداخل منطقة الجزاء.

وخاض محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية قوية على هامش المران الجماعي المقام حاليا بملعب النادي وذلك تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالجهاز الفني.

وحرص أوليفيرا، أثناء أداء ثلاثي حراس الزمالك الفقرة الفنية، على توجيه بعض التعليمات الفنية لهم، كما قام بتحيتهم على الالتزام وتنفيذ المطلوب، مشيدا بالمستوى الذي يقدمونه في المران.