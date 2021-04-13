شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر، معسكرا مغلقا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة النادى الأهلى غدا الأربعاء فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر التى ستقام باستاد برج العرب فى التاسعة والنصف مساء الغد.

وأدى فريق النصر، مرانه الأخير على ملعبه بمصر الجديدة ليلا تحت الأضواء الكاشفة وجاءت قائمة الفريق التى اختارها سيد عيد المدير الفنى لتضم كلا من: أحمد جمال وعمرو شعبان وأحمد بدوى فى حراسة المرمى وعمرو محمد وأحمد كالوشا وحمودة سمير وحسن حسين، وأحمد سعيد أوكا وأحمد داهش وأسامة الليبى وإبراهيم صلاح ودخير محمد وأدهم حامد ومحمود حسونة وجودة أيمن وحسام أشرف وبابا إبراهيم وريمون مانجا وأحمد كهربا وأحمد حسين ومحمد أوشا وميدو العطار وأحمد الصعيدى وحسام جلال.

فى المقابل، استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي، على منح الفرصة للاعبين البدلاء فى مباراته ضد النصر من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري.

وينوى موسيمانى الدفع بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين مثل على لطفى وسعد سمير وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن ووليد سليمان ووالتر بواليا وطاهر محمد ورامى ربيعة وأحمد رمضان بيكهام مع ضم بعض اللاعبين الناشئين مثل أحمد نبيل كوكا وغيرهم من اللاعبين.