شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد قبل مواجهة حرس الحدود فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم طارق حامد، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، ومحمود حمدي الونش، وأحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الرحيم جنش، وحازم إمام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بملعب النادي.

جاء ذلك عقب حصول سباعي الفريق على راحة من التدريبات أمس الإثنين وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم تعرضهم للإرهاق في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية واستشفائية من أجل زيادة معدلات اللياقة والوظائف البدنية للاعبين، قبل انطلاق المران.

ويسافر مساء اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى السويس من أجل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، بالمباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسافر الزمالك إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب إنتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.