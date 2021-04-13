شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر أسبوعى لمنتخب تنس الطاولة خلال رمضان استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، إقامة معسكر مفتوح، لمدة 3 أيام من كل أسبوع للاعبى المنتخب، المقرر مشاركتهم فى خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو، على أن يدخل اللاعبون المعسكر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس أسبوعيا، طوال شهر رمضان، خاصة وأن النشاط المحلى انتهت منافسات الدورة المجمعة الثانية والتى حسمها الأهلى لصالحه رجال وسيدات.

ومن المقرر أن يتم تنظيم معسكر خارجى للاعبين، مع مخاطبة أحد الدول التى لا تعانى من إغلاق الطيران فيها بسبب فيروس كورونا، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة الإفريقية التى ستقام الشهر المقبل.

وتوج الأهلى ببطولة الدورة المجمعة بالتغلب على جزيرة الورد فى منافسات السيدات 3\1، وعلى الزمالك فى منافسات الرجال بنتيجة 3\1.

كان اتحاد تنس الطاولة قد خاطب وزارة الرياضة ببيان الرد على أزمة الثنائى هنا جودة ومريم الهضيبى، بعد الرد غير اللائق بينهما عن السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد على فيس بوك.