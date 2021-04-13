شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات باتحاد الكرة ترفض إيقاف عقوبات إمام عاشور رغم التماس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اجتماع اللجنة الذى كان مقررا له غدا تأجل لإصابة سكرتير اللجنة بفيروس كورونا، وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن الاجتماع تأجل إلى وقت لاحق، وأن التظلم لا يوقف عقوبات بشأن لاعبى الزمالك وعلى رأسهم إمام عاشور بدليل أن اللاعبين الذين تمت معاقبتهم فى السوبر المحلى الأخير بالإمارات لم يوقف العقوبة ولم يشارك اللاعبون مع فرقهم. وواصل أن التظلم يوقف العقوبات المالية فقط وليس عقوبة الإيقاف.