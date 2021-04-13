شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات باتحاد الكرة ترفض إيقاف عقوبات إمام عاشور رغم التماس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اجتماع اللجنة الذى كان مقررا له غدا تأجل لإصابة سكرتير اللجنة بفيروس كورونا، وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن الاجتماع تأجل إلى وقت لاحق، وأن التظلم لا يوقف عقوبات بشأن لاعبى الزمالك وعلى رأسهم إمام عاشور بدليل أن اللاعبين الذين تمت معاقبتهم فى السوبر المحلى الأخير بالإمارات لم يوقف العقوبة ولم يشارك اللاعبون مع فرقهم. وواصل أن التظلم يوقف العقوبات المالية فقط وليس عقوبة الإيقاف.
وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة فى واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 آلف جنيه غرامة مالية لكل منهم.
من جانبه أكد عمر الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قررت عدم المشاركة فى المباراة الفاصلة التى أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999. وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل بين الزمالك والأهلي لتحديد البطل.