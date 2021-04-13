شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى فريق الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبيتها، وذلك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

وطالب المدير الفني اللاعبين، بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.

وشدد باتريس كارتيرن على لاعبى الزمالك بضرورة بذل قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة، والعمل على مصالحة الجماهير الحزينة من توديع دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك كان ودع بطولة دورى أبطال إفريقيا رغم تحقيق الفوز على تونجيث السنغالى بنتيجة 4 / 1، إلا إن تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، أطاح بالفارس الأبيض ليحتل الترجى بتلك النتيجة قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.